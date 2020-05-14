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Kahramanmaraş'ta karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 30'a çıktı

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KAHRAMANMARAŞ'ın Hüyüklü mahallesi, yapılan nişan törenine katıldıktan sonra rahatsızlanan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkınca karantinaya alınmıştı. O mahallede yapılan çalışmalarda koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan vaka sayısı 30'a yükseldi.

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Afşin ilçesindeki Hüyüklü Mahallesi'nde 2 aile arasında bir çiftin nişan töreni yapıldı. Nişana katılanlardan 5 kişinin rahatsızlanarak gittiği hastanede yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı.

8 Mayıs'ta karantinaya alınmıştı

Bunun üzerine bin 600 nüfuslu mahalle, 8 Mayıs günü karantinaya alındı. Mahalleye giriş-çıkışlar jandarma ekiplerince kapatılırken, Afşin İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibi, tedavi altına alınan 5 kişi ile görüşerek, nişana katılanları ve kimler ile temas ettiklerini belirledi. Ardından da mahallede tarama çalışması başlatıldı.

Mahallede vaka sayısı 30'a yükseldi

İlk aşamada, mahalledeki vaka sayısı 17 çıktı. Filyasyon ekibi bu kişilerin de de temas ettiği kişileri tek tek ziyaret edip, test için örnek aldı. Yapılan testler sonunda, mahalledeki pozitif vaka sayısı 30'a yükseldi. 30 kişinin hastanede tedavileri sürerken, filyasyon ekibinin çalışmaları aralıksız devam ediyor.

 

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