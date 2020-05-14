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Kaya Çilingiroğlu'ndan Fatih Terim için olay sözler: Tiyatroyu güzel oynadı

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Kaya Çilingiroğlu, son günlerde Süper Lig takımlarında yaşanan korona vakalarından sonra Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay için ''O günlerde tiyatroyu güzel oynadılar.'' yorumunu yaptı.

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Türk futbolunda Koronavirüs kabusu devam ediyor. Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi dahil toplamda 9 kişinin testi pozitif çıktı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından gözler TFF'ye çevrildi. Çünkü TFF, liglerin 12 Haziran'da başlayacağını duyurmuştu. Herkesin aklına acaba ligler iptal olur mu sorusu geliyor.

Hatırlanacağı gibi futbolda ilk olarak Fatih Terim'de korona testi pozitif çıkmıştı ve ardından birkaç yöneticide de aynı vakaya rastlanmıştı. Ve o dönem Fatih Terim'in kısa süre içerisinde iyileşip taburcu olması özellikle sosyal medyada bazı taraftarları şüpheye düşürmüştü.

Fatih Terim TT oldu
Gelinen bu süreçte Fatih Terim ve Galatasaray cephesinin liglerin oynanıp oynanmamasıyla ilgili sessizliğe bürünmesi Twitter'da çok konuşulurken deneyimli teknik adam TT listesinde yer aldı.

''Ligleri 12 Haziran’da başlatın, görelim sizi''
Spor yorumcusu ve Beşiktaş taraftarı olan Kaya Çilingiroğlu, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı şu ifadeleri kullandı; ''Beşiktaş’ta 8 kişide Coronavirüs tespit edilmiş! Geçmiş olsun! Ligleri 12 Haziran’da başlatın, görelim sizi!

''O günlerde tiyatroyu güzel oynadılar''
Galatasaray’da Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay dışında Coronavirüs vakası çıkmadı! Enteresan olan bu 3'lünün kendileri dışında virüsü kimseye bulaştırmamaları! O günlerde tiyatroyu güzel oynadılar! Bugün ise Beşiktaş’ta 8 kişide daha Coronavirüs tespit edildi!

''Senin canın canda bunların ki patlıcan mı?''
Fatih Terim’den açıklama bekliyoruz! Ankaragücü, BB Erzurumspor, Fenerbahçe ve bugün Beşiktaş’ta 8 Coronavirüs tespit edildi! 1 vaka varken ortalığı can sağlığı diye yıkan Fatih Terim neden sessiz? Senin canın canda bunların ki patlıcan mı?''

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