Doğu Perinçek'ten Meral Akşener'i kızdıracak sözler! Operasyon başarılı oldu

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İyi Parti ile HDP arasındaki tartışmalarla ilişkin açıklamalar yaptı. Perinçek ''Akşener, Haziran 2018’de, HDP’nin “Kürt siyasi hareketinin temsilcisi” olduğunu söyledi. MHP’de iken bunu söyleyemezdi. Demek ki, operasyon başarılı oldu'' dedi.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İyi Parti ile HDP arasındaki tartışmalarla ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Perinçek'in açıklamaları şöyle:

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "HDP'yi Kandil'in yanında konumlandırıyoruz" sözlerine HDP'li Sırrı Süreyya Önder'den yanıt geldi. Önder "Bize aracı gönderip, 'şunu nasıl yapalım' diye soran şimdi bize koordinat biçemez" ifadeleriyle İyi Parti ve Akşener' yanıt verdi. Bu atışmaları nasıl değerlendirmek gerekir. Mevcut işbirliği sona mı eriyor yoksa bu ilişkiyi tabanlarının rahatsızlığını geçiştirmek için saklama çabasındalar mı?

HDP yöneticisi Sırrı Süreyya Önder’in açıklaması dedikodu düzeyinde. İyi Parti’nin yolladığı aracı kimmiş, nerde görüşmüşler, bunları belirtmeden yapılan bu tür açıklamalar, siyasal ahlâk içinde değildir.

İYİ Parti; HDP ile aynı cephede yer alıyor

İYİ Parti’nin konumuna gelince, bu konuda herhangi bir görüşme üzerinden yorum yapmaya gerek yok. İyi Parti, MHP’den ayrıldı ve gitti CHP eksenli Atlantik cephesinde yer aldı. CHP’nin bir yanında HDP/PKK var, öbür yanında da İyi Parti. Türkiye’nin bugünkü siyasal saflaşmasında İyi Parti ile HDP aynı cephede yer alıyorlar. CHP, onları birleştiriyor. CHP, HDP’leşmektedir. Bu nedenle CHP ile ittifak eden HDP ile de ittifak ediyor. Herkesin gördüğü gerçek budur.

MHP'li milliyetçileri HDP'nin yanına kimse yerleştiremezdi

MHP tabanındaki milliyetçileri hiç kimse götürüp HDP/PKK’nın yanına yerleştiremezdi. Ama Meral Akşenerler, CHP’nin müttefiki olarak, HDP’nin de müttefiki oldular. Nitekim bu olay, İyi Parti’nin siyasetlerini de belirledi. Örneğin İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Haziran 2018’de, HDP’nin “Kürt siyasi hareketinin temsilcisi” olduğunu söyledi. MHP’de iken bunu söyleyemezdi. Demek ki, operasyon başarılı oldu.