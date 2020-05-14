İzmit'te iki sokaktaki 38 hane karantinaya alındı

İZMİT Serdar mahallesindeki iki sokakta koronavirüs (Covid-19) vakaları tespit edildi. Vakaların temas ettiği kişiler olduğu anlaşılınca iki sokaktaki 38 hane karantinaya alındı.

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İzmit Serdar mahallesi Güç Sokak ve İnci Sokak’ta, filyasyon ve saha çalışmaları yapıldı.

İki sokakta pozitif vaka ve pozitif vakalarla temaslı kişiler tespit edildi. Testi pozitif olan hastalar Seka Devlet Hastanesi ve Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sosyal izolasyonun sağlanabilmesi için İzmit İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararıyla iki sokağın giriş çıkışları kapatılarak, karantina tedbirleri alındı.

38 hane karantinada tutulacak

İki sokakta 38 hanede yaşayanlar ikinci bir değerlendirme ve karar alınıncaya kadar karantina kurallarına tabi tutulacak. Polis ekipleri sokaklarda görevde bulunurken, belediye ekipleri ise sokakları yıkayarak, dezenfekte çalışması yaptı.