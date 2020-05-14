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Yeni araçlarda bulunması zorunlu sistemler! Alkol ölçecek motoru kilitleyecek

Anadolu Ajansı
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2022 yılı ortalarından itibaren yeni üretim araçlarda firma alkol metre montesi için standart bir arayüz hazırlayacak. Bu arayüzle alkol ölçümü yapılabilecek ve motor kilitlenecek. Gelişmiş acil frenleme, sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı, şeritte tutma destek, kör nokta bilgi, olay veri kaydedicisi, alkol kilidi kurulum kolaylığı ve aracın siber saldırılara karşı korunması güvenlik sistemleri arasında yer alıyor.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunlar için Tasarlanan Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği ve Korunmasız Karayolu Kullanıcılarının ve Yolcuların Korunması ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle Bakanlık tarafından uluslararası otomotiv mevzuatı dikkate alınarak yapılan çalışmalar sayesinde otomotiv sanayisinin uluslararası pazara entegrasyonu, piyasaya arz edilecek araçların yüksek güvenlik seviyesinde olması amaçlandı.

Düzenlemeyle, kara yollarında can ve mal güvenliğini güncel teknolojiye uyumlu olarak korumak, ölümlü ve yaralanmalı kazaları azaltmak adına yeni araçlarda bulunması zorunlu gelişmiş güvenlik sistemleri tespit edildi.

Gelişmiş güvenlik sistemleri

Gelişmiş acil (otomatik) frenleme, acil durum şeritte tutma, sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı, şeritte tutma destek, kör nokta bilgi, olay veri kaydedicisi (kara kutu), akıllı hız destek, alkol kilidi kurulum kolaylığı, aracın siber saldırılara karşı korunması söz konusu güvenlik sistemleri arasında yer alıyor.

Gelişmiş güvenlik sistemlerinin kullanımıyla sürücüler, yolcular, yayalar ve bisikletliler için daha güvenli bir ulaşım imkanının sağlanacağı öngörülüyor. Yönetmeliğin bazı maddeleri bugünden itibaren geçerli olurken, bazı maddeleri ise 6 Temmuz 2022 tarihinde yürürlüğe girecek.

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