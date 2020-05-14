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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Van'daki terör saldırısına tepki

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, terör örgütü PKK'nın Van'da Vefa Sosyal Destek Grubu'na uzun namlulu silahlarla düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Twitter hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

PKK, Van'da Vefa Sosyal Destek Grubuna yönelik alçak bir saldırıda bulundu. Ne yazık ki görevinin başındaki iki vatandaşımız şehit düştü. Bu iki vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. PKK'lı teröristler yine iyiliği, kardeşliği hedef aldı.

Devletimiz bu hain terör örgütüne, mübarek Ramazan günü gerçekleştirdiği bu alçak saldırının hesabını soracaktır. Siyaset şemsiyesi altında PKK, FETÖ ve DHKP-C gibi terör örgütlerine payanda olanlara da bunun hesabını hem devletimiz hem milletimiz soracaktır!

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