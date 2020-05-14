Sivassporlu Hakan Arslan menisküs ameliyatı oldu

DEMİR Grup Sivasspor'un tecrübeli isimlerinden Hakan Arslan menisküs ameliyatı oldu. Tecrübeli oyuncunun 8 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Abone ol

Koronavirüs nedeniyle lige verilen aranın ardından yeniden çalışmalara başlayan Demir Grup Sivasspor sakatlık şoku yaşadı.

Sezon içerisinde sağ dizinde sıvı birikmesi ve ağrı şikâyeti olan Hakan Arslan'a menisküs hasarı tanısı konulurken, koronavirüs pandemisi sürecine kadar antrenmanlara ve müsabakalara devam etmesi sağlandı. Ancak pandemi izolasyon döneminde bireysel çalışmalarına devam eden oyuncunun dizindeki ağrının artmaya başlaması üzerine kulübün sağlık ekibince yapılan kontrollerde hasarının arttığı görüldü.

Arslan'a cerrahi müdahale yapılmasına karar verildi. Hakan Arslan, bugün sabah saatlerinde Kayseri Acıbadem Hastanesinde Prof. Dr. Sinan Karaoğlu tarafından sağ dizindeki menisküs hasarı nedeniyle ameliyat edildi. Arslan'ın 8 hafta sonra müsabakalara hazır hale gelmesinin planlandığı açıklandı.