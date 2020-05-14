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Uşak'ta iftarda bir araya gelen iki aileden 5 kişi korona virüse yakalandı

Anadolu Ajansı
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UŞAK’ın Banaz ilçesinde iftarda bir araya gelen iki ailedeki 5 kişinin korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

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Banaz Kaymakamlığı, iftar nedeniyle bir araya gelen iki aileden toplam 5 kişide korona virüs tespit edildiğini açıkladı.

Tedaviye alındılar

Virüs testi pozitif çıkan aile üyelerinin tedavi altına alındığı belirtilen açıklamada, “Bu örnek vakadan hareketle Ramazan ayında da sosyal mesafeyi koruyalım. Bu Ramazan'ı evde geçirelim. İftar ziyaretleri yapmayalım, misafir kabul etmeyelim. Bayramda büyüklerimizle ziyaret etmeksizin, uzaktan görüşelim. Kıymetli büyüklerimiz torunların harçlıklarını mobil bankacılık üzerinden gönderelim. Evde kalın güvende kalın” denildi.

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