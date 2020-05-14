Yolcu otobüsleri için bilet tavan fiyatları belirlendi! İşte yeni bilet fiyatları

Ulaştırma Bakanlığı tarafından karayolu yolcu taşımacılığı bilet fiyatlarının yeniden belirlendiği tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre en kısa mesafe bilet fiyatı 100 lira olurken, 2001 kilometre olarak belirlenen en uzun mesafe yolcu bileti 500 lirayı aşamayacak...

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Ulaştırma Bakanlığı, yolcu otobüsü bileti tavan fiyatlarını belirledi. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ, karayoluyla yurtiçi yolcu taşımacılığı yapan firmaların üstlenmek zorunda kaldıkları ilave maliyetler dikkate alınarak, karayoluyla yurtiçi yolcu taşımacılığı alanında 31 Temmuz 2020’ye kadar uygulanacak.

Mesafe arttıkça ücret artacak

Buna göre, alınacak taban yolcu otobüsü bilet ücreti 100 kilometre mesafede 100 TL olurken 2001 kilometre ve üzeri mesafelerde alınacak tavan ücret 500 TL olarak belirlendi. Çanakkale Boğazı geçişli hatlara ayrıca geçiş ücreti de eklenecek.

Yeni bilet fiyatları

Belirlenin tavan ücret sonrasında, İstanbul Antalya arası bilet fiyatı 175 liradan fazla olamayacak. İzmir - İstanbul arası da en fazla 165 lira alınacak. Ankara İstanbul arası bilet fiyatı da 160 liradan fazla olamayacak. İllerin bilet fiyatları tahmini olarak şöyle olmalı:

28 Mart 2020 tarihinden itibaren iller arası otobüs seferleri saat 17:00'dan itibaren valilik izni ile gerçekleştirilebiliyor. E-devlet üzerinden seyahat izin belgesi alan vatandaşların otobüslerle yolculuk yapmasına izin veriliyor.

Otobüsle yolculuk yapacak vatandaşların listesi, telefonları, gidecekleri yerlerdeki adreslerini belirten yolcu listeleri gidilecek ildeki valiliklere bildiriliyor. İl değiştiren yolcular 14 gün boyunca değiştirdikleri illerdeki adreslerinde karantinaya alınıyor.