Bursa'da hırsız kapı koluna bile göz dikti suçüstü yakalandı

BURSA'da bulunan bir bağ evine hırsızlık için giren U.U. (31), vatandaşlar tarafından fark edildi. İhbarla bölgeye gelen polis, hırsızı kıskıvrak yakaladı.

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Hırsızlık olayı, İznik ilçesindeki Selçuk Mahallesi'nde bulunan bağ evinde, bugün öğle saatlerinde yaşandı.

Bağ evine bir kişinin girdiğini gören vatadandaşlar, polisi aradı. Adrese gelen polis ekipleri, bağ evine hırsızlık için giren U.U.'yu çaldığı malzemeler ile yakalayıp U.U., gözaltına aldı.