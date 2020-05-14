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Ankara'da pavyon eğlencesine 150 bin lira ceza

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir restoranı eğlence yerine çeviren ve konsomatris çalıştıran bir kişiye 150 bin lira para cezası kesildi.

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ANKARA'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı davranarak restoranı eğlence mekanına çeviren kişiye 150 bin lira cezai işlem uygulandı. 

Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeler ve İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları doğrultusunda denetim yaptı.

Ekipler, gece 02.00 sıralarında Çankaya Mahallesi'ndeki bir restoranın faaliyetine devam ettiği bilgisini edindi.

Bunun üzerine iş yerine giden ekipler, restoranın ruhsatsız faaliyet gösterdiğini, TAPDK belgesinin bulunmadığını, sigara içildiğini, alkol ve yemek servisi yapıldığını belirledi.

İş yeri sahibine adli işlem yapılarak 150 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca konsomatrislik yapan 3 kadına ve restoranda bulunan 11 kişiye 44 bin 100 lira idari para cezası kesildi.

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