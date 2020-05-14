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Türkiye'nin YPG'ye vurduğu darbe Pentagon raporunda

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ABD'den terör örgütü PKK'nın Suriye koluyla ilgili dikkat çeken bir rapor geldi. Pentagon tarafından hazırlanan raporda; terör örgütü YPG'nin, Türkiye'nin operasyonunda uğradığı kayıpları kapatamadığı ifade edildi.

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Başmüfettişliği'nin Irak ve Suriye'de DEAŞ'a yönelik operasyonlara ilişkin raporunda, SDG ismini kullanan YPG/PKK terör örgütünün, Arapları paravan sivil ve askeri yapılarda yönetime katmadığını ortaya koydu.

Ocak-Mart ayları
Ocak-mart aylarına ilişkin değerlendirmeleri içeren Başmüfettişlik raporunda, Arapların terör örgütü YPG/PKK'ya desteğine ilişkin ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CETCOM) ve Savunma İstihbarat Ajansının (DIA) birbiri ile çeliştiğine dikkat çekildi.

Raporda, CENTCOM, Arap nüfusun büyük çoğunluğunun, SDG ismini kullanan YPG/PKK'yı ve ilişkili sivil yapıları desteklediğini iddia ettiği, ancak askeri istihbaratın YPG/PKK'nın Arapları örgütün paravan yönetimine dahil etmek istemediğini tespit ettiği kaydedildi.

Türkiye'nin operasyonunda uğradığı kayıplar...
Raporda; YPG/PKK'nın, ABD yardım programlarında çalışanlar dahil Arap sivil toplum aktivistlerini siyasi muhalefetten dolayı tutuklamasının kaygı verici olduğu kaydedildi.

Terör örgütünün Türkiye ile yaşanan tansiyondan dolayı DEAŞ ile mücadeleye dikkatini vermediğine dikkat çekilen raporda, "Birleşik Görev Gücü aynı zamanda, SDG'nin karşı karşıya kaldığı en büyük sınırlamalardan birinin de Türkiye'nin operasyonunda uğradığı kayıpları karşılayamaması olduğunu belirtti." ifadesi yer aldı.

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