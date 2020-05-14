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Trump'tan F-35'lerle ilgili Türkiye itirafı

ABD Başkanı Donald Trump, dünyanın en iyi savaş uçağı olarak nitelendirilen F-35'lerin gövdesinin Türkiye'den gönderildiğini söyledi. Türkiye ile ilişkilerin önemine değinen Trump, "ilişkilerimiz iyi ama ya olmasa" değerlendirmesinde bulundu.

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ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin F-35'lerle ilgili kilit ülke olduğu yorumunda bulundu. Trump, dünyanın en iyi savaş uçağı olarak nitelendirilen F-35'lerin tedarik zincirinden örnekler vererek uçağın gövdesinin Türkiye'den geldiğini ve bunun sağlanmaması halinde ne yapacaklarını sordu?

Trump, Fox Business kanalında Maria Bartiromo'ya verdiği mülakatta, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çin'in, Kovid-19 salgınının küresel bir hale gelmesinden sorumlu olduğunu savunan Trump, "Çin'e karşı atabileceğimiz birçok adım var. Çin ile tüm ilişkileri kesebilirdik. O zaman da 500 milyar dolar kar ederdik." dedi.

Trump, ABD'nin tedarik zinciri noktasında da Çin'e ve diğer ülkelere bağlılığının olmaması gerektiğini vurgulayarak, "Tüm ürünlerimizi ABD'de üretmeliyiz." diye konuştu.

Türkiye ve F-35'i örnek verdi

ABD'nin tedarik zincirinin dışa bağımlılığı konusunda da Trump, "dünyadaki en iyi savaş uçağı" olarak nitelendirdiği F-35'lerin Türkiye'de ve dünyanın diğer bölgelerinde üretilmesini örnek gösterdi.

Trump, "F-35’lerin ana gövdesi Türkiye'de üretiliyor ve Türkiye’den gönderiliyor. Şimdi Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, ama ya olmasa ne olacak? 'Size F-35 parçalarını vermiyoruz' deseler ne yapacağız?" yorumunda bulundu.

ABD yönetimi, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi almasının ardından, geçen yıl temmuz ayında Türkiye'nin F-35 programından çıkarılacağını açıklamıştı. Buna rağmen Trump'ın Türkiye'nin hala F-35 parçalarını temin ettiğini söylemesi kafa karışıklığına yol açtı.

Türkiye, 2002’den beri F-35 programının resmi ortağı olmuş ve ortaklık anlaşmasında Türkiye'nin 100 adet F-35 A tipi uçak satın alacağı kaydedilmişti. Türkiye'nin programdan resmi olarak çıkarılma süreci ise henüz tamamlanmadı.

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