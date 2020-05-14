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Erdoğan'dan Ahmet Nur Çebi'ye telefon

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs teşhisi konulan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi telefonla arayarak geçmiş olsun temennisinde bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 testi pozitif çıkan ve tedavi altına alınan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi arayarak şifa dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsü testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Kulübü Ahmet Nur Çebi ile telefonda görüştü ve şifa dileklerini iletti.

Beşiktaş Kulübü, başkan Ahmet Nur Çebi'nin corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Siyah-beyazlılarda dün yönetim, futbolcular, teknik ekip ve tesis çalışanlarına yapılan testler sonucu 8 kişinin sonucu pozitif çıktı.

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