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Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (14 Mayıs Perşembe)

Anadolu Ajansı

Türkiye'de son 24 saatte 1635 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 55 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 144 bin 749, toplam can kaybı 4 bin 7 oldu; 2 bin 315 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 104 bin 30'a ulaştı.

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Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı 14 Mayıs Perşembe günü 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerine göre; 34 bin 821 test yapıldı ve bu kapsamda 1635 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 55 hasta vefat etti, 2 bin 315 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 508 bin 824, toplam vaka sayısı 144 bin 749, toplam vefat sayısı da 4 bin 7'ye ulaştı. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 963, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 508, iyileşen hasta sayısı 104 bin 30 oldu.

"Yeni hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından, "Toplam test sayısında 1,5 milyonu geçtik. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Toplam vaka sayımızda iyileşme oranı yüzde 71,8. Yeni hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, yani hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe" paylaşımında bulundu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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