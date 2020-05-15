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Ahmet Türk’ten Sırı Süreyya Önder'e İYİ Parti eleştirisi

HDP'li Sırrı Süreyya Önder tarafından ortaya atılan ve Millet İttifakı'nda krize neden olan, "İYİ Parti, HDP'ye danışmak için aracı gönderdi" çıkışıyla ilgili HDP'li Ahmet Türk, ilginç bir yorumda bulundu. Türk, "Siyasette saklı kalması gereken bazı şeyler vardır" dedi.

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İYİ Parti lideri Meral Akşener'in daha önce 'Kürt siyasal hareketinin temsilcisi' ilan ettiği HDP ile ilgili görüşünü değiştirerek, "Onları Kandil'in yanında konumlandırıyoruz" çıkışı Millet İttifakı'nda deprem etkisi yaptı. 

Akşener'e cevap HDP'li Sırrı Süreyya Önder'den geldi. Önder'in, "Düne kadar bize, 'Kiminle çalışalım?' diye soran, aracı gönderen İYİ Parti bugün saygısızlık yapamaz" çıkışı yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Ahmet Türk: "Saklı kalması gereken şeyler vardır"

Krize ilişkin konuşan HDP'li Ahmet Türk, söz konusu aracıya şahit olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu açıklamayı (Sırrı Süreyya Önder’in açıklaması) hayretle karşıladım. Siyasette saklı kalması gereken bazı şeyler vardır. Ayrıca iktidarın eline bu gibi kozları vermek, suni bir gündem yaratmak için de böyle bir açıklamayı çok yerinde ve zamanında bulmadım. Bundan dolayı da biraz rahatsızlığımı da ifade ettim."

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