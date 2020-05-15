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Son dakika! HDP'li Siirt, Baykan ve Kurtalan belediyelerine kayyum atandı!

İçişleri Bakanlığı tarafından Siirt Belediye Başkanı Berivan Helen Işık, Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz ve Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül görevlerinden alındı. Yerlerine kayyum atandı.

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İçişleri Bakanlığı'nca, Siirt Belediye Başkanı HDP'li Berivan Helen Işık ile aynı partili Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz ve Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül görevlerinden alındı.

Siirt Valisi ve kaymakam kayyum oldu

Siirt'e Vali Ali Fuat Atik, Baykan'a Kaymakam Mehmet Tunç, Kurtalan'a ise İhsan Emre Aydın, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi. Görevlendirmenin ardından belediye binalarının çevresinde polis güvenlik önlemi aldı.

HDP adayı yüzde 48.36 oy almıştı

30 Mart 2019 yerel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi (HDP) Adayı Berivan Helen Işık, aldığı yüzde 48,36 oy ile başkanlığı kazanmıştı. AK Parti'nin Adayı Ali İlbaş ise yüzde 46,01 oy almıştı. Belediye İl Meclisi'nde AK Parti'nin çoğunluğu bulunuyor. 

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