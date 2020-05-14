HABER /  AK PARTİ
ADV Bitcoin, size zengin olma şansı verir
ADV Hayırseverleri, gerçek muhtaçlarla buluşturan sofranın adıdır Ramazan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonla görüştü. Görüşmede Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlar ile Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
MHP lideri Bahçeli'den teröre lanet
Trump'tan F-35'lerle ilgili Türkiye itirafı
Altın fiyatları düşecek mi altına yatırım yapacaklara önemli uyarı
Adana'da sivrisinek faciası kapıda! Korona bitmeden bu başladı
2. Abdülhamid'in torunu Osmanoğlu sosyal medyadan "Fitre, adak" topluyor
Yolcu otobüsleri için bilet tavan fiyatları belirlendi! İşte yeni bilet fiyatları
ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan'dan Ahmet Nur Çebi'ye telefon
23 zincir market rekabet savunması yapacak
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 85 bini geçti
AFAD koronavirüsle mücadelede 71 milyon harcadı
Tokat'ta bir köy karantinaya alındı
LGS Mayıs ayı örnek soruları sayısal bölüm çözümlü sorular
Yorumlar