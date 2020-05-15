İYİ Parti-HDP kavgası CHP'ye nasıl sıçradı?

Sırrı Süreyya Önder'in iddiasıyla İYİ Parti -HDP arasında başlayan kavga bu kez CHP'ye sıçradı. İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık konuklarıyla birlikte gündemi değerlendiriyor.

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Sırrı Süreyya Önder'in İYİ Parti için ortaya attığı "ittifak için görüştük" iddiaları İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık'ın Youtube adresinde Süleyman Özışık ve Abdurrahman Uzun'un katıldığı canlı yayında tartışıldı. Süleyman Özışık, böyle bir görüşmenin Akşener'in talimatıyla gerçekleşebileceğine inanmadığını söylerken Abdurrahman Uzun, bu tartışmanın suni olduğunu ve 2023 öncesi yeni ittifaklar için kapı aralandığını ileri sürdü.

Ankara gündemine bomba gibi düşen İYİ Parti-HDP görüşmesi Hadi Özışık'ın moderatörlüğünde tartışıldı.

Programın ilk bölümünde, Abdurrahman Uzun'un geçtiğimiz hafta söylediği sözler için CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun "yargıya müdahale ediliyor" eleştirileri tartışıldı. Bekaroğlu ile bir dönem çalıştığını söyleyerek sözlerinin çarpıtıldığını söyleyen Uzun, Bekaroğlu'nu CHP'ye yamanmakla suçladı.

İşte programdaki konukların değerlendirmeleri;

Abdurrahman Uzun:

"Cumhurbaşkanlığı seçimlerine giderken Nisan seçimlerine Mart 31'inde gece vakti özellikle yargıdaki FETÖ'nün kalıntıları sayesinde 72 kişi tahliye edildi. O gece biz şunu yaptık. Sosyal medyada bir kampanya başlattık bir vatandaş olarak. 15 Temmuz'da sokakta cansiparane mücadele edenler olarak. O süreçte şunu anlatmaya çalıştık. Eğer vatandaş bir istekte talepte bulunursa siyasetin manevra alanı daha da genişler. Tahliyeler olurken bir kısım bu yargı Tayyip Erdoğan'ın yargısı, kafasına göre gidiyor. Diğer kesimde diyor ki bu tahliyeler neden oluyor? Böyle bir dönemde biz nasıl inisiyatif aldığımızı gece, bütün sosyal medya üzerinden bu tahliyelerin yanlış olduğunu daha doğrusu intihar komandosu gibi hareket ettiklerini anlatmaya çalıştık. O gece biz bir inisiyatif aldığımızı gösterdik.

Süleyman Soylu istifa ettiği zaman o kamuoyu oluşmamış olsaydı siyaseten bir manevra olur muydu, olamazdı. Sayın Cumhurbaşkanı kabul eder etmez ama bir kamuoyu oluştu.

"Bekaroğlu'nun kampanyası için Rize'de çalıştım"

Mehmet Bekaroğlu ile ilgili şunu söyleyeyim. Mehmet Bekaroğlu, 99 seçimlerinde Fazilet Partisi'nden o zaman Refah Partisi kapatılmış ve bende böyle bıyıkları yeni terlemiş bu dava için koşturan bir adamdım. İstanbul'dan Rize'ye gönderildim ve Mehmet Bekaroğlu ile çalıştım.

Mehmet Bekaroğlu'nun kızı başörtüsünden dolayı üniversiteden atılmış. Yani mağdur bir baba. Biz 99 seçimlerinde bütün seçim kampanyasını özgürlükleri üzerine, bu milletin öz evlatlarına vurulan darbe üzerine biz bir seçim kampanyası düzenledik ve Mehmet Bekaroğlu'nu Ankara'ya milletvekili olarak gönderdik. Bekaroğlu onun için beni yakından tanır. Daha sonraki seçimlerde kadın kontenjanından CHP milletvekili seçildi. Cinsiyetsizlik olabilir, benim çok alanım değil ama zaten bu iş öyle başlıyor. Önce cinsiyetsizlik sonra cibilliyetsizlik diye öyle devam ediyor.

Sıkıntı şuradan başlıyor. Birini hedef göstereceksin ama kurban olayım önce olayı, konuyu bir anla!

"Memleket adına bir şey söylesek tefe konuyoruz"

Bu linç kampanyası bundan 3-4 yıl önce olmuş olsaydı hakikaten uykumuz gece kaçıyordu. Şimdi tabiri caizse o kadar alıştık ki ne zaman bu millet adına, bu memleket adına bir şeyler söylemeye başladığımız zaman hemen tefe koyuyorlar. Paranoya olduk artık. Bu olaylar ortaya çıktı hemen Ümraniye tapu müdürlüğünü aradım evle ilgili herhangi bir sıkıntı yok değil mi diye!"

Süleyman Özışık:

Abdurrahman boynunda büyük vebal var. Mehmet Bekaroğlu gibi birine çalıştığın için. Senin sayende biz de hedefteyiz. Bu arada destek tweeti attım Hadi Bey hoşlanmadı ama kadın kontenjanından CHP'ye kapağı atıp orada siyaset yapmak bana göre ayıp. Yer vermiyorlar aman diyeyim deyip kadın kontenjanından kalıpsız bir siyasetçi olarak milletvekili yapıyorlar. Eskiden merhum Erbakan döneminde ve yakın döneme kadar uğruna mücadele ettiğin tüm değerleri ayaklar altına alıyorsun ve o değerleri savunanlara saldırıyorsun. Niye, CHP'de kalabilmek CHP'ye yaranabilmek için. Bu nedenle kalıpsız milletvekili diyorum.

İYİ PARTİ-HDP görüşmesi

Abdurrahman Uzun:

"Meral Akşener'in HDP'ye laf söylemesi, Sırrı Süreyya'nın açıklamaları sonrası CHP arada kaldı. Bu kavga suni çünkü bir hesap yapılıyor. Hesapta herkesin bildiği bir hesap. Yakın zamanda seçim için uğraşıyorlar ki bunlar 2023'e hazırlanıyor. 2023'te istedikleri şey geçen seçimlerinde istedikleri seçimi alamadılar. Kimyası birbirine uymayan insanları bir araya getirmeye çalıştılar, kimyaları uymuyor. Ülkücü adam ama git sen HDP ile bir araya gel, bu olmadı.

Millet ittifakı ikiye bölünecek

Yeni dönemde CHP ile HDP kol kola bir çalışma yapacak. İkinci kulvarda ise İYİ Parti, Saadet Partisi, Deva Partisi ve Ahmet Davutoğlu üçüncü bir koalisyon olarak bir hamle yapacaklar. İstedikleri şey cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birinci turunda yani kendilerinin yüzde 50'yi geçmesi değil buradaki amaç. Tayyip Erdoğan'ı yüzde 50'nin altında tutarlarsa "düşmanımın düşmanı dostumdur" mantığıyla hareket edecekler. Biz bu şark kurnazlıklarını daha önce gördük.

İYİ Parti'nin Sırrı Süreyya ile başlatmış olduğu bu tartışmada CHP'nin arada kalmasını 2023 öncesi ciddi bir çalışma olarak görüyorum. Çünkü Saadet Partisi'ne oy veren Erbakan Hoca'nın mücadelesine destek veren o insanlar bir türlü o HDP birlikteliğini içerisine sindiremiyordu. CHP ve HDP bu süreci devam ettirecekler onun yanında da İYİ Parti, Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi bir araya gelecekler."

Süleyman Özışık:

"Meral Akşener'i eleştirelim ama kurumsal olarak birine gidip HDP ile görüş, Sırrı Süreyya Önder'in söylediği şekliyle söylüyorum bir ittifak yapalım diyebileceğini düşünmüyorum.

Meral Akşener'in HDP'li milletvekillerinin "bizim sayemizde meclise girdiniz" sözleri üzerine Kılıçdaroğlu'na "susturun şunları yoksa ben sustururum" dediğini ben biliyorum. Bu net bilgi! Bire bir şunlarla görüşün nerede belediye başkanı istiyorlar, ben destek vereceğim dediğine ben ihtimal vermiyorum.

"Önder'in sözleri güvenilir değil"

Sırrı Süreyya Önder mi Meral Akşener mi diye kantara vurduğunda Sırrı Süreyya Önder'e bir inanıyorsam Meral Akşener'e on bin inanırım. Sırrı Süreyya Önder'in sözleri güvenilir değil. Bir diğeri de Meral Akşener geçmiş dönemde de FETÖ ile iktisatlı olduğu söylendi ama FETÖ'nün Meral Akşener'i bir dönem desteklediğini bilirim.

Ben yakın zamanda İYİ Parti'nin bu saflardan kopup Deva'dır Gelecek'tir geç onları. Orta vadede seçime yakın dönemde biz yanlış yaptık diyerek cumhur ittifakına katılacaklarını düşünüyorum. O yüzden büyük konuşmamak lazım."