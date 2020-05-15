Ankara'da inanılmaz olay! 'Çocuğuna ben bakarım sen dinlen' dedi 5 günlük bebeği kaçırdı

ANKARA Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeni doğum yapan anneye "Çocuğuna ben bakarım, sen dinlen" diyen bir kadın 5 günlük bebeği kaçırdı. O anlar kameraya yansırken, şüpheli S.P. cezaevine gönderildi..

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Ankara'daki akılara durgunluk veren olay 11 Mayıs Pazartesi günü saat 12.30 sıralarında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Z.F., 5 gün önce dünyaya getirdiği bebeğiyle emzirme odasında bulunduğu sırada uyuya kaldı.

Yorgun görünüyorsun biraz dinlen!

İddiaya göre, bu sırada odada olan S.P., "Yorgun görünüyorsun, biraz dinlen. Bebekle ben ilgilenirim" diyerek bebeği annesinden aldı. Z.F., uyandığında bebeğini ve S.P.'yi bulamadı. Z.F. ve eşi H.A. durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarından, S.F.'nin taksiye binerek bebeği kaçırdığını tespit etti.

Hırsız yakalandı, bebek ailesine geri verildi

Ekipler, S.P.'nin Mamak ilçesindeki evini tespit ederek, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Evde bulunan S.P. ve kardeşi E.D. gözaltına alınırken, bebek de ailesine geri götürüldü. Mahkemeye çıkarılan şüpheli iki kardeşten S.P., tutuklanarak cezaevine gönderildi.