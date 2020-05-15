HABER /  GÜNCEL
ADV Bitcoin, size zengin olma şansı verir
ADV Hayırseverleri, gerçek muhtaçlarla buluşturan sofranın adıdır Ramazan

Camilerin ibadete açılacağı tarih belli oldu! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş duyurdu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle cemaatle toplu ibadete kapatılan camilerin 12 Haziran'da açılacağını duyurdu.

Abone ol

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kanal 7’de katıldığı sahur programında koronavirüs sürecinde camilerin durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Erbaş "12 Haziran'da camilerimizin avlularında namaz kılmaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Bu durumda gelecek 4 haftada Türkiye'de cuma namazı kılınmayacak. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş 15 Mart'ta yaptığı açıklamada Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verildiğini duyurmuştu. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Son dakika! HDP'li Siirt, Baykan ve Kurtalan belediyelerine kayyum atandı!
42 kadına yaptığı şeyler çok iğrenç! 'Uzman Çavuşum' dedi, bildiğin sapık çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon
İYİ Parti-HDP kavgası CHP'ye nasıl sıçradı?
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (14 Mayıs Perşembe)
Fatih Terim'den liglerin geleceğiyle ilgili açıklama
ÖNCEKİ HABERLER
Ankara'da inanılmaz olay! 'Çocuğuna ben bakarım sen dinlen' dedi 5 günlük bebeği kaçırdı
Yarı çıplak halde elindeki ekmek bıçağıyla intihara kalkıştı
Erdoğan'dan Ahmet Nur Çebi'ye telefon
23 zincir market rekabet savunması yapacak
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 85 bini geçti
2022 maaşları ne zaman yatacak Mayıs ayının kaçında?
Yorumlar