Camilerin ibadete açılacağı tarih belli oldu! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş duyurdu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle cemaatle toplu ibadete kapatılan camilerin 12 Haziran'da açılacağını duyurdu.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kanal 7’de katıldığı sahur programında koronavirüs sürecinde camilerin durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Erbaş "12 Haziran'da camilerimizin avlularında namaz kılmaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Bu durumda gelecek 4 haftada Türkiye'de cuma namazı kılınmayacak. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş 15 Mart'ta yaptığı açıklamada Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verildiğini duyurmuştu.