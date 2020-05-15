HABER /  DÜNYA
ADV Bitcoin, size zengin olma şansı verir
ADV Hayırseverleri, gerçek muhtaçlarla buluşturan sofranın adıdır Ramazan

Fransız ilaç şirketi 'aşı geliştirirsek ABD pazarına öncelik veririz' dedi

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, koronavirüs aşısı geliştirmesi halinde ABD pazarına öncelik vereceğini açıklayan Fransız ilaç şirketi Sanofi'ye tepki gösterdi.

Abone ol

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, koronavirüs aşısı geliştirmesi halinde ABD pazarına öncelik vereceğini açıklayan Fransız ilaç şirketi Sanofi'ye tepki gösterdi.

Edouard Philippe, herkesin aşıya erişiminin "tartışılmaz" olduğunu, açıklamayı "kabul edilemez" bulduklarını söyledi.

Philippe, aşının dünyadaki herkesin yararına olması gerektiğini vurguladı.

Fransa'da Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada da, aşının, "kamu yararı olarak görülmesi gerektiği ve serbest piyasa yasalarına tabi olamayacağı" belirtildi.

Son gelişmeler sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sanofi'nin üst düzey yönetimini gelecek hafta Elysee Sarayı'na çağırdı.

Sanofi CEO'su Paul Hudson dün Bloomberg haber ajansına verdiği mülakatta, "ABD hükümetinin risk alıp şirkete yatırım yapması nedeniyle en büyük sipariş hakkına sahip olacağını" söylemişti.

Dünyada birçok laboratuvarda koronavirüs aşısı geliştirmek üzere çalışmalar yürütülüyor. Aşı üretimi yıllar alabiliyor.

Avrupa Birliği, Mayıs ayı başında koronavirüs araştırmalarını hızlandırmak üzere internet ortamında bir küresel zirve düzenledi.

Zirvede 40 ülke ve kişi, aşı çalışmalarında kullanılmak üzere 8 milyar dolar bağış sözü verdi.

İngiltere'nin ev sahipliği yaptığı zirveye ABD ve Rusya katılmadı.

AB de geliştirilecek aşıya tüm ülkelerin eşit erişimi olması gerektiğini vurguluyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Prof. Dr. Mehmet Ceylan: İstanbul'da 250 bin aktif koronavirüs taşıyıcısı var
Bülent Arınç camilerde dua okunmasından rahatsız oldu! Bu bir bid'at'tir...
Camilerin ibadete açılacağı tarih belli oldu! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş duyurdu
Son dakika! HDP'li Siirt, Baykan ve Kurtalan belediyelerine kayyum atandı!
Ankara'da inanılmaz olay! 'Çocuğuna ben bakarım sen dinlen' dedi 5 günlük bebeği kaçırdı
42 kadına yaptığı şeyler çok iğrenç! 'Uzman Çavuşum' dedi, bildiğin sapık çıktı
ÖNCEKİ HABERLER
Libya'da meşru güçler Hafter'e ait Rus Pantsir S-1 hava sistemini yok etti
Adana'da evin bahçesine ses bombası atıldı
ABD Senatosu 'Uygur Türkleri baskı görüyor' yasasını kabul etti
Yarı çıplak halde elindeki ekmek bıçağıyla intihara kalkıştı
Erdoğan'dan Ahmet Nur Çebi'ye telefon
Mayıs ayı hacamat günleri takvimi 2020 ne zaman yapılmaz?
Yorumlar