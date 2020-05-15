Fransız ilaç şirketi 'aşı geliştirirsek ABD pazarına öncelik veririz' dedi

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, koronavirüs aşısı geliştirmesi halinde ABD pazarına öncelik vereceğini açıklayan Fransız ilaç şirketi Sanofi'ye tepki gösterdi.

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Fransa Başbakanı Edouard Philippe, koronavirüs aşısı geliştirmesi halinde ABD pazarına öncelik vereceğini açıklayan Fransız ilaç şirketi Sanofi'ye tepki gösterdi.

Edouard Philippe, herkesin aşıya erişiminin "tartışılmaz" olduğunu, açıklamayı "kabul edilemez" bulduklarını söyledi.

Philippe, aşının dünyadaki herkesin yararına olması gerektiğini vurguladı.

Fransa'da Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada da, aşının, "kamu yararı olarak görülmesi gerektiği ve serbest piyasa yasalarına tabi olamayacağı" belirtildi.

Son gelişmeler sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sanofi'nin üst düzey yönetimini gelecek hafta Elysee Sarayı'na çağırdı.

Sanofi CEO'su Paul Hudson dün Bloomberg haber ajansına verdiği mülakatta, "ABD hükümetinin risk alıp şirkete yatırım yapması nedeniyle en büyük sipariş hakkına sahip olacağını" söylemişti.

Dünyada birçok laboratuvarda koronavirüs aşısı geliştirmek üzere çalışmalar yürütülüyor. Aşı üretimi yıllar alabiliyor.

Avrupa Birliği, Mayıs ayı başında koronavirüs araştırmalarını hızlandırmak üzere internet ortamında bir küresel zirve düzenledi.

Zirvede 40 ülke ve kişi, aşı çalışmalarında kullanılmak üzere 8 milyar dolar bağış sözü verdi.

İngiltere'nin ev sahipliği yaptığı zirveye ABD ve Rusya katılmadı.

AB de geliştirilecek aşıya tüm ülkelerin eşit erişimi olması gerektiğini vurguluyor.