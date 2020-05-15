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Libya'da meşru güçler Hafter'e ait Rus Pantsir S-1 hava sistemini yok etti

LİBYA'da Ulusal Mutabat Hükümeti, darbeci Hafter'e ait Rus Pantsyr S-1 hava savunma sistemini yok etti.

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Sarrac hükümeti Libya Hava Kuvvetleri, Libya'da Rus Pantsyr S-1 hava savunma sistemini yok etti.

Libya'da Sarrac güçlerine bağlı hava unsurlarının Hafter güçleri elinde bulunan Rus Pantsyr S-1 hava savunma sistemini yok ettiği teyit edildi.

Rusya Araştırmaları Enstitüsü, Ash Shwayrif bölgesinde Hafter güçlerine ait Rus Pantsyr S-1 hava savunma sisteminin yok edildiğini duyurdu.

Rusya Araştırmaları Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, "Libya'da Sarrac güçlerine bağlı hava unsurlarının Hafter güçleri elinde bulunan Rus Pantsyr S-1 hava savunma sistemini yok etti. Dün yoğun çatışmların gerçekleştiği Libya'nın Ash Shwayrif Bölgesinde Hafter güçleri bir SİHA düşürdüklerini duyurdu. Bu bölgede operasyon yapan UMH güçlerinin Pantsyr S-1 vurduklarını ve operasyon odasını yok ettiklerini bildirildi" denildi.

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