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Galatasaray'da Koronavirüs şoku! Antrenmanlar durduruldu

Galatasaray Futbol A Takımı performans ekibinde görevli bir yardımcı personelin korona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

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Galatasara Kulübü, yapılan koronavirüs testleri sonucunda 1 personellerinde pozitif vakaya rastlandığını ve futbol takımının antrenmanlarının 6 gün süreyle durdurulduğunu açıkladı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı tüm oyuncuları, Teknik Direktörümüz Fatih Terim ve yardımcıları ile performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki tüm çalışanlara sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital’ın katkılarıyla dün sabah (14 Mayıs) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve performans ekibimizdeki bir yardımcı personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır.

İdmanlar 6 gün durduruldu
Sağlık Bakanlığı ve TFF Sağlık Kurulu’nun pozitif vaka tespiti sonrası izolasyon, tedavi ve takip protokolleri devreye sokularak takımımızın antrenmanları 6 gün süreyle durdurulmuştur. Bu süre sonrası testler tekrar edilecektir" denildi.

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