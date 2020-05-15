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Resmi Gazete'de yayımlandı! Korona nedeniyle ücretler iade edilecek

Paket tur ücretlerinin iadesine yönelik Resmi Gazete'de yönetmelik yayımlandı. Ticaret Bakanlığı, 2015 tarihli yönetmeliğe geçici bir madde ekleyerek 14 gün içerisinde yapılması gereken paket tur ücretleri iadelerine istisna tanıdı.

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Paket tur sözleşmeleri yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe geçici maddeler ekleyen Ticaret Bakanlığı, paket tur sözleşmelerinin feshinden doğan bedel iadelerine koronavirüs düzenlemesi getirdi.

Yönetmeliğe eklenen geçici maddede "COVİD-19 salgını nedeniyle, 5/2/2020 tarihinden itibaren ifası öngörülen ve hava yolu ile ulaştırma içeren paket tur sözleşmelerine ilişkin bedel iadelerinde, paket tur düzenleyicisi veya aracısı tarafından hava taşıma işletmelerine ödenip belgelendirilen uçuş bedeli, uçuş yasağı kalktıktan sonraki altmışıncı günü izleyen on dört gün içerisinde katılımcıya iade edilir." denildi.

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