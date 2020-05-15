Sergen Yalçın'dan korona açıklaması: Sapasağlam evimdeyim

Beşiktaş’ta başkan Ahmet Nur Çebi’nin dışında koronavirüs testi pozitif çıkanların isimleri açıklanmazken teknik direktör Sergen Yalçın sağlığının iyi olduğunu ifade etti.

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Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi dahil toplamda 9 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. İdmanlar bir süreliğine iptal edildi. Kulüpten yapılan resmi açıklamaların ardından Sergen Yalçın, Hürriyet'e yaptığı açıklamada herhangi bir belirti ya da sıkıntı olmadığını belirtirken, “Sağlam olarak evimde oturuyorum” dedi.

''Sürekli tesislere gelerek büyük fedakarlık yaptı''

47 yaşındaki teknik adam konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Bunlar olan şeyler. Herkes yaşayabiliyor. Galatasaray’ın teknik direktörü Fatih Terim de yaşadı, yöneticiler de yaşadı, Abdurahim Albayrak da yaşadı. Başkanımız Ahmet Nur Çebi de bu süreci iyi bir şekilde atlatacaktır. Kulübü için varını yoğunu ortaya koyup gece gündüz tesislerden ayrılmadı. Kendisiyle telefonda görüştük kontrollerini yaptırmış ve dinleniyor. Sürekli tesislere gelerek büyük fedakarlık yaptı. Çok üzüldüm.”