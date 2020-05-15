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Pellegrini Fenerbahçe için Nihat Kahveci'yi aradı

Adı Fenerbahçe ile anılan teknik direktör Manuel Pellegrini, sarı-lacivertlilerle ilgili bilgi almak için Nihat Kahveci'yi aradı...

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Birçok teknik adamın gündeme geldiği Fenerbahçe'de en çok öne çıkan isimlerden biri de Manuel Pellegrini'ydi. Nenad Bjelica ve Erol Bulut'un da konuşulduğu dönemde Şilili hocanın pusuda beklediği ortaya çıktı.

Nihat Kahveci'yi aradı
Sarı-lacivertli yönetimin daha önce temas kurduğu 66 yaşındaki teknik direktörün Villarreal'den eski öğrencisi Nihat Kahveci'yi aradığı öğrenildi. Fotomaç'ın haberine göre önceki birkaç röportajında, "Fenerbahçe prestijli bir takım" diyen Pellegrini'nin Kahveci'den kulüple ve Türkiye ile ilgili bilgiler aldığı ifade edildi.

Devleri çalıştırdı
Son olarak West Ham United'ın başında olan Manuel Pellegrini, Avrupa'nın önemli kulüplerini çalıştırdı. Şilili hoca, Real Madrid, Manchester City, Malaga, Villarreal'de görev yaptı. 66 yaşındaki teknik adam Avrupa dışında da Hebei China Fortune, River Plate, San Lorenzo, Deportiva Quito, Palestino ve Universidad Catolica gibi takımların teknik direktörlüğünü yaptı.

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