HABER /  DÜNYA
ADV Bitcoin, size zengin olma şansı verir
ADV Hayırseverleri, gerçek muhtaçlarla buluşturan sofranın adıdır Ramazan

New York'ta Trump'ın Ölüm Saati meydana asıldı

New York'ta ölümcül koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenleri sayan ve yeterli önlem almamakla eleştirilen ABD Başkanı Donald Trump'ı sorumlu tutan bir pano asıldı.

Abone ol

Film yapımcısı Eugene Jarecki tarafından Times Meydanı'na kurulan panoya, ''Trump Ölüm Saati'' adı verildi.

Jarecki, Washington Post gazetesinde kaleme aldığı yazısında, ''Bırakın rakamlar konuşsun.'' değerlendirmesinde bulundu. Kovid-19 ölümlerinden, yeterince önlem almayan ABD Başkanı Donald Trump'ı sorumlu tutan Jarecki, ''Bu acı unutulamaz. Bugün itibarıyla on binlerce Amerikalı, yönetimin daha önce harekete geçmemesi ve başarısızlığı yüzünden hayatını kaybetti.'' ifadelerini kullandı.

ABD'de son durum
Çin'den tüm dünyaya yayılan ölümcül virüsün en çok zarar verdiği ülke konumunda bulunan ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 86 bini aştı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Sağlık Bakanlığı'ndan normalleşme için 13 korona rehberi!
Resmi Gazete'de yayımlandı! Korona nedeniyle ücretler iade edilecek
Trabzon'da koronavirüs şüphelisi çarşafları bağlayıp hastaneden kaçmaya çalıştı
Türk usulü Koronavirüs tedavisi dünyaya rehber olacak
Prof. Dr. Mehmet Ceylan: İstanbul'da 250 bin aktif koronavirüs taşıyıcısı var
Bülent Arınç camilerde dua okunmasından rahatsız oldu! Bu bir bid'at'tir...
ÖNCEKİ HABERLER
PTT’den para transferine iBAN düzenlemesi
Kars'ta berberler 'müşteri kayıt defteri' tutuyor
Pellegrini Fenerbahçe için Nihat Kahveci'yi aradı
Erce Baykal kimdir Buket Aydın'dan boşandı mı? Erce Baykal mesleği nedir?
Buket Aydın'ın kocası Erce Baykal kimdir ne iş yapıyor?
18 mayıs resmi tatil mi öğleden sonra mesai yok mu 2020?
Yorumlar 1 yorum