Jandarma tarlaları kullanarak İstanbul'dan Tekirdağ'a geçmek isteyenlere izin vermedi
İSTANBUL'dan seyahat kısıtlamasının kaldırıldığı Tekirdağ'a gitmek için yola çıkanlardan izin belgesi olmayanlar geri çevrilirken; tarla yollarını kullanarak geçmek isteyenler ise jandarma ekiplerince yakalandı.
Jandarma ekipleri, yeni tipi koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini ihlal edip İstanbul'dan gelerek tarlalardan kaçak yollarla Tekirdağ'a gitmek isteyen sürücülerin geçişlerini engelledi.
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Bazı sürücüler, Silivri ilçesine bağlı Gümüşyaka bölgesindeki tarlaları kullanarak Tekirdağ'ın İstanbul'a sınırı olan Marmaraereğlisi ilçesinin Sultanköy bölgesine geçmek istedi.
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Jandarma ekipleri, tarlaların aralarındaki patikalarda ve bazı yollarda kontrol noktaları oluşturdu.
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Kaçak olarak bu yollardan Tekirdağ'a giriş yapmak isteyen sürücülerin bazıları jandarmayı görünce geri döndü.
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