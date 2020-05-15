Rıdvan Dilmen: Süper Lig için Erdoğan karar vermeyecek

Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in geri dönüşüyle ilgili süreci yorumlarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile arasında geçen sohbeti de anlattı.

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Beşiktaş’ta Başkan Ahmet Nur Çebi ile birlikte 9 kişinin daha corona virüsü testlerinin pozitif çıkması, aynı şekilde Erzurumspor’da da bir çok kişinin virüs taşıdığının açıklanmasının ardından ‘futbola yeniden başlama’ tartışmaları alevlendi.

Konuyla ilgili Star Haber’e bağlanarak görüşlerini açıklayan Rıdvan Dilmen, ”Ben olsam Temmuz’un ortalarına kadar beklerim. Bunu neden yapmıyorlar anlamış değilim” ifadelerini kullandı.

''Tiyatro izliyoruz aslında''

İşte Dilmen’in açıklamalarından satır başları: ”Biz karar verme mercii değiliz. Federasyon 12 Haziran’da başlayacak diyor. Açıkçası perde arkasında herkes her şeyi söylüyor. Ama çıkıp da medyada ‘oynamak istiyoruz ya da oynamıyoruz’ demiyorlar. Bir kaç faktör var bu işte; insan sağlığı, gerçek olan bir ekonomik durum. Bu ikisi arasında gidip gelenler var. Bir de kulüplerin küme düşüp düşmemesi, şampiyon olup olmaması ile ilgili bir tiyatro izliyoruz aslında şu anda. Burada örneğin AVM’lerle ilgili bir öneri gitti AVM’ler birliği tarafından kapansın diye. Şimdi de açılsın diye gitti. TFF’nin bir sağlık kurulu var çok deneyimli doktorları var. Dün itibariyle Nihat bey tarih vererek son noktayı koydu. Bu arada vakalar da arttı.

‘'Fatih Hoca da antrenmanlara çıkıyor’'

Mesela Bundesliga başlıyor hafta sonu. Alman Federasyonu ve kulüpler başlamak istiyoruz diye kendileri başvurdu. İtalya’da da aynı durum söz konusu. Bizde böyle yazılı bir durum yok. Çok enteresandır; Göksel Gümüşdağ ilk ertelendiği gün 1 vaka varken neredeyse hastalanmış olmasına rağmen ‘oynamaktan yanayız’ dedi. Yine bu vakayı çok ağır geçiren Fatih Hoca da antrenmanlara çıkıyor. Bu durumdan en çok etkilenenler oynamak istiyor.

''Temmuz’un 17-24’ünde oynansın diye düşünüyorum''

Hayatın devamlılığı, ekonomik sebepler hepsini düşününce tüm oyunculara mental olarak 20 Haziran’a kadar dinlenin derim. Kafanızı bir dinleyin ailenizin yanına gidin. Tatilinizi yapın, kendinizi ve ailenizi koruyun. Hem Avrupa’daki emsaller oluşur. Psikolojik olarak da toparlanın. 20 Haziran’da bir karar alınır Temmuz ortalarında oynanabilir bu. Neden yapmıyorlar bu şekilde anlamış değilim. Oynanmasın demiyorum ama Temmuz’un 17-24’ünde oynansın diye düşünüyorum. Sıcaklar dolayısıyla kısaltılmış bir takvim yapılabilir. FIFA da 5 oyuncu değişikliği kararı geldi. 45’er dakikalarla antrenörler bunu ayarlar. Neden futbol figürlerimiz çıkıp bu konu hakkında açıklama yapmıyor? Benim bu düşünceme hiçbiri hayır demez inanın.

''Sayın Cumhurbaşkanımız ile konuştum''

Sayın Cumhurbaşkanımız ile telefonda sohbet ederken, o da altyazıda görmüş. 12'sine mi karar verdiler dedi, evet dedim. Dışarıdaki algı, Cumhurbaşkanı karar verecek şeklinde, yok öyle bir şey. Cumhurbaşkanı, devlet görevlileri bu kaosla, sağlıkla uğraşıyorlar. Herkes karara uymak zorunda ama en doğrusunu yapsınlar inşallah.

''Trabzonspor, bugün oynanmazsa şampiyonluğu isteyecektir''

Futbol sadece futbol değil. Ekonomiyi düşünüyor kulüpler, futbolcular sağlığını düşünürken ekonomi için aman diyor. Trabzonspor, bugün oynanmazsa şampiyonluğu isteyecektir. Fransa'yı emsal gösterecektir. Türkiye'de Şampiyonlar Ligi'ne gidince, 35-40 mliyon euroluk bir kaynak geliyor. Şampiyonluğa oynayan kulüp başkanları oynamak ister, oynanmayacaksa da Trabzonspor şartlı olarak oynanmasın diyor. Bu yanlış değil ama ne karar alınırsa alınsın, ortak alınması lazım. UEFA kendi liglerini istediği gibi iptal edebiliyor, bize karışmayın bari.''