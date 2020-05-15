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Burak Yılmaz için koronavirüs iddiası

Beşiktaş'ta koronavirüs testi pozitif çıkan sayısı yönetici Fatih Hakan Avşar ile birlikte 9'a yükseldi. Öte yandan Burak Yılmaz'ın özel aracıyla hastaneye gittiği, koronavirüse yakalanan futbolcunun Burak Yılmaz olduğu öne sürüldü.

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Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs futbolun peşini bırakacağa benzemiyor. Erzurumspor'da 11 kişinin test sonucunun pozitif çıkmasının hemen ardından Beşiktaş'ta testten geçirilen 100 kişiden 8'inin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

1 futbolcu da pozitif çıkanlar arasında

Bu kişilerin Başkan Ahmet Nur Çebi'nin yanı sıra 1 futbolcu, 2 A Takım personeli, tesis müdürü ve 3 personel olduğu öğrenildi. Beşiktaş'ta geçen hafta test sonuçları pozitif olan Boyd ve kaleci antrenörü Hakan Çalışkan'ın bu kez sonuçları negatif geldi.

Burak Yılmaz hastaneye gitti

Yaşanan gelişmelerin ardından yönetici Fatih Hakan Avşar'ın kulüpten bağımsız olarak teste girdiği ve onun da sonucunun pozitif olduğu belirtildi. Böylece toplamda vaka sayısı 9'a yükseldi. Golcü Burak Yılmaz'ın yaşanan gelişmelerden sonra özel aracıyla Altunizade Acıbadem Hastanesi'ne gittiği ortaya çıktı.

Burak Yılmaz iddiası

Bunun üzerine 34 yaşındaki kaptanın test sonucu pozitif çıkan futbolcu olduğu öne sürüldü.Bu arada Beşiktaş'ın 6 Mayıs'ta yurt dışından dönen yabancı futbolcuları Boateng, Lens, Ruiz, Ljajic ve N'Koudou halen yurtta kampta.

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