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Esenyurt'ta fazla yolcu alan minibüslere ceza

İSTANBUL Esenyurt'ta yolcu kuralına uymayan 3 minibüs şoförüne ceza kesildi. Yolcular, yaptıkları uyarıların minibüs şoförleri tarafından dikkate alınmadığını söyledi.

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Fatih Sultan Mehmed Caddesi üzerinde Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün akşam saatlerinde yapılan denetimde yüzde 50 kuralına uyan minibüslerin sürücülerine teşekkür edildi.

Sürücülere 3 bin 284'er lira ceza

Ancak, denetimler sırasında 3 minibüsün tıka basa yolcu taşıdığı, tüm koltukların dolu olduğu ve ayakta çok sayıda yolcu bulunduğu belirlendi. Bir minibüste dışarı çıkmaları yasak olan bir bebeğin de bebek arabasında taşındığı göze çarptı. Bu minibüslerin sürücülerine 3 bin 284'er TL ceza kesildi.

Yolcular da bir hayli şikayetçi

Yolcular Koronavirüs tehlikesinin farkında olduklarını, uyarılarının şoförler tarafından dikkate alınmadığını söyledi. Bir yolcu sabah saatlerinde fazla yolcu alan minibüs şoförü ile tartıştığını kendisine, "Cezayı ben ödüyorum sen mi ödüyorsun?" dediğini belirterek., "Ona, 3 lira kazanacağın parayla sağlığımla oynayamazsın' dedim. Az önce aradım yine şikayet ettim" dedi.

'Yolcu alırım ceza öderim' söylemi

Bir başka minibüste bulunan evlerine dönen iki sağlık personeli de CİMER'e defalarca minibüs şoförlerini şikayet ettiklerini belirtirken, "Şoförler, fazla yolcu alırım ceza öderim' diyor. Oturarak gitmeyi tercih ediyoruz. Ancak çok sayıda ayakta yolcu alıyorlar" dedi.

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