HABER /  GÜNCEL
ADV Bitcoin, size zengin olma şansı verir
ADV Hayırseverleri, gerçek muhtaçlarla buluşturan sofranın adıdır Ramazan

Hızlı tren seferleri ne zaman başlıyor TCDD'den açıklama

TCDD Taşımacılık, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerine bayram sonrasında (en geç 1 Haziran) yeniden başlanacağını duyurdu.

Abone ol

“Geçiş dönemi” için bazı kurallar getirildi. Buna göre trenler yüzde 50 kapasite ile yolcu taşıyacak. Maskesiz yolcu trenlere alınmayacak. Yolcular, önceden bilet alacak. Yalnızca satın aldıkları koltuğa oturabilecek. Başka bir koltukta seyahat edemeyecek. Bilet fiyatlarında herhangi bir değişiklik yok. Trenlerde dezenfektan bulundurulacak.

TCDD Taşımacılık; YHT, anahat ve bölgesel trenlere ait biletlerin isteyenlere kesintisiz olarak iade edileceğini, abonman kartlarda kullanılmayan kısımlara ait ücretin verileceğini belirtti. İstanbul'da Marmaray ve Ankara'da Başkentray trenlerinin işlemeye devam edeceği kaydedildi.

İşte yeni kurallar

“Geçiş dönemi”nde bazı kurallar geçerli olacak. Bunlar şöyle:

- YHT’ler yüzde 50 kapasite ile yolcu taşıyacak.

- Maskesiz yolcu trenlere alınmayacak. Yolcuların, maskeleriyle gelmesi gerekiyor.

- Yolcular, önceden bilet alacak. Yalnızca satın aldıkları koltuğa oturabilecek. Başka numaralı bir koltukta seyahat edemeyecek.

- Bilet fiyatlarında herhangi bir değişiklik yok.

- Trenlerde dezenfektan bulundurulacak.

Ana hat trenler, bir süre daha sefer yapmayacak. TCDD Taşımacılık, bu konuyla ilgili de hazırlık yapıyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Dünyada 3 ülkede var! Bakan Süleyman Soylu'dan SATEM'e sürpriz ziyaret
Sağlık Bakanlığı'ndan normalleşme için 13 korona rehberi!
Resmi Gazete'de yayımlandı! Korona nedeniyle ücretler iade edilecek
Trabzon'da koronavirüs şüphelisi çarşafları bağlayıp hastaneden kaçmaya çalıştı
Türk usulü Koronavirüs tedavisi dünyaya rehber olacak
Prof. Dr. Mehmet Ceylan: İstanbul'da 250 bin aktif koronavirüs taşıyıcısı var
ÖNCEKİ HABERLER
Sakarya'da bakkaldı ürettiği makineyle fabrikatör oldu
Rıdvan Dilmen: Süper Lig için Erdoğan karar vermeyecek
Emir Sarıgül ile Buket Aydın sevgili mi fotoğrafları ortaya çıktı
Burak Yılmaz için koronavirüs iddiası
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi: İşim Suriye'de savaşı Ruslar için çıkmaz haline getirmek
Şap hastalığı belirtileri neler şap hastalığı bulaşıcı mıdır?
Yorumlar