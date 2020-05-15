PKK'nın Van'daki Vefa Sosyal Destek Grubu'na saldırısı ile ilgili 38 kişi gözaltında

VAN'da PKK'nın 2 sivil vatandaşımızın şehit olduğu alçak saldırısı ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Vefa Sosyal Destek Grubu'na saldırısına ilişkin 38 kişi gözaltına alındı. Zanlıların sorgusu sürüyor.

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Van Valiliği'nden yapılan açıklamada ''Vefa Sosyal estek ekibine uzun namlulu silahlarla yapılan saldırıya ilişkin, ilçe merkezi ve çevre mahallelerde birçok adrese baskın düzenleyen güvenlik güçleri, olayla ilgisi olduğu değerlendiren 38 kişiyi gözaltına aldı'' dedi.

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