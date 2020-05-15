Çanakkale Köprüsü’nün ayakları tamam son hali görüntülendi şimdiden göz kamaştırıyor

Türkiye tüm dünyayı ekonomik ve sosyal alanda kasıp kavuran yeni tip coronavirüs salgınına rağmen mega projelerinin yapımına ara vermeden son sürat devam ediyor.. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılan ve dünyanın en büyük asma köprüsü unvanına da sahip olacak köprünün ayakları tamamlanmak üzere.. Ayaklar 318 metrelik uzunluğuyla 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeliyor.