Çanakkale Köprüsü’nün ayakları tamam son hali görüntülendi şimdiden göz kamaştırıyor
TÜRKİYE'nin vizyon projelerinden 1915 Çanakkale Köprüsü yapımı yeni Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele devam ederken de hız kesmeden sürüyor.. 1915 Çanakkale Köprüsü projesinin ayaklarındaki çalışmalarda sona doğru gelindi.
Türkiye tüm dünyayı ekonomik ve sosyal alanda kasıp kavuran yeni tip coronavirüs salgınına rağmen mega projelerinin yapımına ara vermeden son sürat devam ediyor.. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılan ve dünyanın en büyük asma köprüsü unvanına da sahip olacak köprünün ayakları tamamlanmak üzere.. Ayaklar 318 metrelik uzunluğuyla 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeliyor.
Cumhurbaşkanı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de temeli atılan ve Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Şekerkaya ile Gelibolu'nun Sütlüce mevkii arasında yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları her geçen gün yükselmeye devam ediyor.
Bu kez de yapılan son çalışmalar ile tarihi köprünün her iki yakada bulunan deniz içindeki kesonları üzerine 31. blokları yerleştirildi ve köprünün ayak uzunluğu 318 metreye ulaştı.
Köprü ayaklarındaki çalışmaların hafta sonu yapılacak törenle tamamlanması bekleniyor.