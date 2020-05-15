Güniz Akkuş kimdir Sedat Peker'i açıkça tehdit etti gözaltına alındı

Çektiği bu video ile Sedat Peker'i açık açık tehdit eden Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'un kimliği ve ne iş yaptığı araştırma konusu oldu. Öncelikle Güniz Akkuş'un çetecilikten yargılandıktan sonra polislik mesleğinden ihraç edildiğini ve 3 yıl hapis cezası aldığını belirtelim.