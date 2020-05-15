Güniz Akkuş kimdir Sedat Peker'i açıkça tehdit etti gözaltına alındı
Sedat Peker'i sosyal medyada yayınladığı bir video ile tehdit eden eski polis Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Peki Güniz Akkuş kimdir, aslen nereli ve Güniz Akkuş ne iş yapıyor?
Geçtiğimiz günlerde çektiği video ile Sedat Peker'i açık açık tehdit eden Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş İçişleri Bakanlığı'nın düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Peki Güniz Akkuş kimdir, aslen nereli ve Güniz Akkuş ne iş yapıyor?
Sedat Peker'e biberon, emzik bebek bezi gönderen Güniz Akkuş 'Bir gece ansızın emzikle gelebilirim' dedi ve bu imalı sözleriyle bir anda sosyal medyanın gündemine oturmuştu.
İzlemeyenler için işte o video..
Çektiği bu video ile Sedat Peker'i açık açık tehdit eden Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'un kimliği ve ne iş yaptığı araştırma konusu oldu. Öncelikle Güniz Akkuş'un çetecilikten yargılandıktan sonra polislik mesleğinden ihraç edildiğini ve 3 yıl hapis cezası aldığını belirtelim.
Giyim tarzı, hareketleri ve sözleri ile bir anda gündem olan Güniz Akkuş kimdir, aslen nereli, evli mi gelin birlikte tanıyalım...