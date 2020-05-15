Sigarayı bırakma hattı kilitlendi sayı giderek artıyor

Koronavirüs nedeniyle sigarayı bırakmak isteyenler, Yeşilay Çağrı Merkezi'nin telefonlarını susturmuyor. Son 15 günde 9 bine yakın çağrı alındı.

Abone ol

Koronavirüs vücuda girdiği andan itibaren hem solunum sistemi hem de akciğerlere tutunarak bağışıklık sistemini zayıflatıyor.Bu da zamanla organlara zarar veriyor.Sigara ya da tütün ürünlerini kullananlar daha fazla risk altında. Yani sigara kullananların korona olma ihtimali 14 kat daha fazla.

Son 15 günde 8 bin 412 çağrı

Bu bilinçle sigara bırakma hattı Yeşilay'ı arayanların sayısı çoğaldı. Danışma hattını arayanların oranı yüzde 12'den yüzde 82'ye yükseldi.Son verilere göre de geride kalan 15 günde 8 bin 412 çağrı alındı.

Akciğerlerimizi temiz tutmamız gerekiyor

Habertürk canlı yayınına katılan Yeşilay Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, "Daha çok erkekler arıyor. Ancak salgın döneminde her yaş grubundan çağrı almaya başladık. 6 Nisan'da başlattığımız 'Sigarayı Bırakmanın Tam Zamanı' kampanyasından sonra bizlere ulaşmaya çalıştılar.Koronavirüs nedeniyle akciğerlerimizi temiz tutmamız lazım. Bunu halkımız anladı. Koronavirüs endişeyi artırınca, yıllardır sigara içenler arayıp, yardım istiyorlar.

Sigarayı bırakma günü belirleyelim

Sigara kullanım düzeyi ile ilgili ön bilgi alıyorlar. Çünkü bu tür bağımlılıklarda düzeyler vardır. Günde 3 tane mi kullanıyorsunuz, 1 paket mi kullanıyorsunuz onun belirlenmesi gerekiyor. Sigara bırakma ile ilgili kişiye özel program hazırlıyoruz. Bırakma günü belirleyelim ve size destek vermeye başlayalım diyoruz." açıklamasını yaptı.