HABER /  FENERBAHÇE
ADV Bitcoin, size zengin olma şansı verir
ADV Hayırseverleri, gerçek muhtaçlarla buluşturan sofranın adıdır Ramazan

Kruse Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor

Yeniden Bundesliga’da oynamak istediğini söyleyen Max Kruse’nin flörtte olduğu kulüpler ortaya çıktı. Fenerbahçe, bedavaya aldığı Kruse için 8 milyon avro bonservis bedeli belirledi.

Abone ol

Fenerbahçe sezon başında büyük uğraşlarla Max Kruse’yi kadrosuna kattı. Bonservis bedeli ödenmeden transfer edilen Alman yıldız, yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle beklenen performansı sergileyemedi. 

“Almanya benim evim oraya dönmek isterim”
Yeniden Bundesliga’da oynamak istediğini söyleyen Max Kruse’nin flörtte olduğu kulüpler ortaya çıktı. Kruse, Bild Gazetesi’nde çıkan röportajında, “Almanya benim evim. Oraya dönmek isterim” diyerek ayrılık sinyali verdi. 

Kruse için 8 milyon avro
Eintracht Frankfurt ve Wolfsburg’un 32 yaşındaki yıldızı istediği öğrenildi. Fenerbahçe, bedavaya aldığı Kruse için 8 milyon avro bonservis bedeli belirledi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilde iki ayrı denetim
Sedat Peker'e emzikle gelebilirim diyen Hanımağa Güniz Akkuş gözaltında
Fatih Portakal'ın İzmir'deki çiftlik evinde 3 kaçak yapı diktiği ortaya çıktı
HDP'li Kurtalan ve Baykan ilçe belediye başkanlarında çıkanlar şok etti! Bomba notları...
Bursa’da orucunu açan Kızılay’a koştu
42 kadına yaptığı şeyler çok iğrenç! 'Uzman Çavuşum' dedi, bildiğin sapık çıktı
ÖNCEKİ HABERLER
Canan Kaftancıoğlu'ndan HDP'li belediyelere kayyum atanmasına tepki
Cuma vakti okunacak dualar hangisi cuma duaları okunuşu
Erzurum'da hayvanlarını kurtarmak için girdiği suda kayboldu ağabeyi feryat etti
Bakan Bekir Pakdemirli'den aşı açıklaması: Başlıyoruz
Bayramda sokağa çıkma yasağı olan iller listesi- 2020
Emir Sarıgül ile Buket Aydın sevgili mi fotoğrafları ortaya çıktı
Yorumlar