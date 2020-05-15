Kruse Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor

Yeniden Bundesliga’da oynamak istediğini söyleyen Max Kruse’nin flörtte olduğu kulüpler ortaya çıktı. Fenerbahçe, bedavaya aldığı Kruse için 8 milyon avro bonservis bedeli belirledi.

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Fenerbahçe sezon başında büyük uğraşlarla Max Kruse’yi kadrosuna kattı. Bonservis bedeli ödenmeden transfer edilen Alman yıldız, yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle beklenen performansı sergileyemedi.

“Almanya benim evim oraya dönmek isterim”

Yeniden Bundesliga’da oynamak istediğini söyleyen Max Kruse’nin flörtte olduğu kulüpler ortaya çıktı. Kruse, Bild Gazetesi’nde çıkan röportajında, “Almanya benim evim. Oraya dönmek isterim” diyerek ayrılık sinyali verdi.

Kruse için 8 milyon avro

Eintracht Frankfurt ve Wolfsburg’un 32 yaşındaki yıldızı istediği öğrenildi. Fenerbahçe, bedavaya aldığı Kruse için 8 milyon avro bonservis bedeli belirledi.