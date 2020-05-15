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Bakan Bekir Pakdemirli'den aşı açıklaması: Başlıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Kovid-19 aşısı için anti serum çalışmaları başladı. Önümüzdeki hafta bunu hayvanlara vermeye başlayacağız" dedi.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, koronavirüsle mücadele kapsamında bakanlık bünyesinde yapılan çalışmalarla ilgili son durumu paylaştı. 

Kovid-19 aşısı için anti serum çalışmalarının başladığını söyleyen Pakdemirli, önümüzdeki hafta bunu hayvanlara vermeye başlayacaklarını duyurdu. 

Pakdemirli basın mensuplarına aşı çalışmalarıyla ilgili olarak şunları söyledi: 

"Hayvan az da olsa bir hastalık geliştirecek, biz de antikorları alarak kan ve diğer unsurlardan arındırarak antikoru almış olacağız. Bu çalışma eylüle kadar sürmüş olacak. İlerideki aşı çalışmalarına da örnek olacak bir çalışma.

Marketlerden sürüntü dokusu alarak araştırıyoruz. Covid-19'un kalıntıları üstünde araştırmalarımız var. Tamamlayıcı tıp açısından da çeşitli bitkisel yağların Covid-19'a karşı etkinliğine ilişkin bir çalışma yapıyoruz. Türk topraklarında yetişen bitkilerle biz bu virüsün tedavisinde bir fayda sağlayabilir mi sorusuna yönelik çalışmalar sürüyor.

Her türlü gayret ve çaba, hükûmetimiz, çalışanlarımız, kamu kurumları tarafından yürütülmektedir. Dünyada birçok ülkenin önündeyiz."

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