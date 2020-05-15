Bayramda sokağa çıkma yasağı olan iller listesi- 2020

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, 16, 17, 18, 19 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasının olacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada bazı illerde sokağa çıkma kısıtlamasının sına ereceğini açıkladı. Peki, sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı?

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Corona virüsü yayılma hızının düşmesi ve vaka sayılarının azalmasıyla birlikte bazı illerde kısıtlamalar kalktı. İçişleri Bakanlığı seyahat kısıtlaması ile ilgili yayımladığı genelgede yasak olan ve yasakların kaldırılan iller hakkında bilgilendirmede bulundu. Şehirler arası seyahat yasağının kalktığı ve devam ettiği iller Türkiye'nin dört bir yanında merak konusu oldu. Peki yasak hangi illerde kalktı? 19 Mayıs'ta hangi illerde yasak sürüyor?

SEYAHAT YASAĞI KALDIRILAN İLLER

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelgeye göre;

Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon illerinde şehir seyahat kısıtlamaları 11.05.2020 Pazartesi günü saat 24.00’dan itibaren kaldırıldı.

Geçtiğimiz hafta yayımlanan genelgeye göre Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'da kara, hava ve deniz yoluyla giriş ve çıkış kısıtlaması kaldırılmıştı.



SEYAHAT YASAĞI HANGİ İLLERDE DEVAM EDİYOR?

24 büyük arasından 9 ilde kaldırılan seyahat kısıtlamasının ardından, bazı illerde giriş çıkış yasağı devam ediyor. Seyahat yasağının devam ettiği iller ise şöyle; Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ile Zonguldak.

İçişleri Bakanlığı'ndan seyahat yasağı ile ilgili yeni yayınlanan genelgede şu ifadeler kullanıldı;

Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde ise şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulamasına devam edilecek.