İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilde iki ayrı denetim
Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugün 81 ilde eş zamanlı iki ayrı denetim yapılacağı belirtildi.Abone ol
İçişleri Bakanlığı, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs tedbirleri kapsamında yeni adımlar atmaya devam ediyor.
İçişleri Bakanlığı, berber, kuaför, taksi, pazar yeri ve toplu ulaşım araçlarında Kovid-19 kurallarının denetimi için valiliklere genelge gönderdi.
81 ilde denetim
81 ilde bugün berber, kuaför, AVM, pazar yeri ve toplu ulaşım faaliyetlerinde, belirlenen kurallara yönelik denetim yapılacak.
Türkiye Güven Huzur Uygulaması yapılacak
Öte yandan ülke genelinde bugün 15.00-24.00 saatlerinde 51 bin 885 personelle Türkiye Güven Huzur Uygulaması yapılacak.