Canan Kaftancıoğlu'ndan HDP'li belediyelere kayyum atanmasına tepki

CHP'li Canan Kaftancıoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından terörle ilişkisi bulunduğu gerekçesiyle HDP'li başkanların görevden alınmasına tepki gösterdi. Kayyım darbedir diyen Kaftancıoğlu ''Atanmış askerlerle seçilmişlerin ve halkın hakkı gasp ediliyor'' dedi.

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HDP'nin yönetiminde bulunan belediyelere yönelik araştırmalar yapan İçileri Bakanlığı bazı belediyelerde örgütle ilişkiyi tespit etti. Yapılan soruşturmaların ardından 4 HDP'li belediye başkanı gözaltında alındı ve yerlerine kayyum atamaları yapıldı.Kayyum atama kararına CHP'den jet bir tepki geldi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kayyum atamalarını darbe olarak değerlendirdi.

Kayyum darbedir

Kaftancıoğlu, "Halkın iradesine ipotek koyan darbeci zihniyet gece yarısı operasyonlarına devam ediyor.. Atanmış askerlerle seçilmişlerin ve halkın hakkı gasp ediliyor #Kayyumdarbedir" ifadelerini kullandı.