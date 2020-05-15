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Erzurum'da hayvanlarını kurtarmak için girdiği suda kayboldu ağabeyi feryat etti

ERZURUM'da Aras Nehri'ndeki adacıklara çıkan hayvanları kurtarmak isteyen Recep Akın (28) suya düşerek kayboldu. Akın'ı bulmak için başlatılan arama çalışmalarını izleyen ağabeyi Kerem Akın'ın feryatları yürek sızlattı.

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Horasan ilçesi Çukurlar mevkisinde dün akşam meydana gelen olayda, Recep Akın ile Latif Yıldırım'ın otlattıkları büyükbaş hayvanlar, Aras Nehri'ndeki adacıklara çıktı.

Kendisi suda kayboldu

Arkadaşlar da hayvanları kurtarmak için suya girdi. Yağmur suları ve eriyen karlar yüzünden yükselen nehirde, arkadaşlar akıntıya kapıldı. Latif Yıldırım kendi imkanlarıyla kurtulmayı başarırken, Recep Akın suda kayboldu. 

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, AFAD ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. AFAD'a ait balık adamlar suda arama çalışması başlattı. Ancak Suyun bulanık olması ve havanın da kararması üzerine arama çalışmalarına saat 23.00'de ara verildi.

Çalışmalar sürüyor

Ekipler, Horasan'da yaşayan Rahime-Nurettin çiftinin 4 çocuğundan en küçüğü olan Recep Akın'ı arama çalışmalarına bu sabah yeniden başladı. Balık adamlar botlarla nehri ararken, polis ve jandarma ekipleri de kıyı şeridini taradı.

Ağabeyinin ağıdı yürek yaktı

Olay yerinde çalışmaları izleyen Akın'ın ağabeyi Kerem Akın, "Oy Recep bizi bırakıp gitme" diye ağıtlar yaktı. 

Aras nehrindeki çalışmaları izleyen vatandaşların sosyal mesafeyi ihlal etmesi üzerine polis ekipleri, uyarılarda bulundu. 

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