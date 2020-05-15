Nİsan ayı bütçe istatistikleri açıklandı! Bütçe dört ayda 72,8 milyar TL açık verdi

Nisan ayı bütçe istatistikleri açıklandı. Merkezi yönetim bütçesi, Nisan'da 43,2 milyar TL, Ocak-Nisan döneminde 72,8 milyar TL açık verdi. Bütçe Nisan 2019'da 18,3 milyar TL açık vermişti.

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Merkezi yönetim bütçesi, Nisan'da 43,2 milyar TL, Ocak-Nisan döneminde 72,8 milyar TL açık verdi. Bütçe Nisan 2019'da 18,3 milyar TL açık vermişti. Nisan 2020'de geçen senenin aynı ayına göre bütçe açığındaki artış oranı yüzde 136 oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre bütçe gerçekleşmeleri Nisan ayında ve Ocak-Nisan döneminde şöyle oldu:

*Merkezi yönetim bütçesi 2019 yılı Nisan ayında 18.3 milyar TL açık vermiş iken 2020 yılı Nisan ayında 43.2 milyar TL açık verdi

*2019 yılı Nisan ayında 13.2 milyar TL faiz dışı açık verilmiş iken 2020 yılı Nisan’da 26.2 milyar TL faiz dışı açık verildi

*Bütçe giderleri Nisan’da geçen yılın aynı ayına göre %42.7 artışla 108.4 milyar TL oldu

*Bütçe gelirleri Nisan’da geçen yılın aynı ayına göre %13.1 artışla 65.2 milyar TL oldu.

*Vergi gelirleri Nisan’da %0.7 artış gösterdi. Kurumlar vergisi %54.7, gelir vergisi %15 düşüş gösterdi

*Merkezi yönetim bütçesi 2019 yılı Ocak-Nisan döneminde 54.5 milyar TL açık vermiş iken 2020 yılı Ocak-Nisan döneminde 72.8 milyar TL açık verdi

*2019 yılı Ocak-Nisan döneminde 16 milyar TL faiz dışı açık verilmiş iken 2020 yılı Ocak-Nisan döneminde 17.5 milyar TL faiz dışı açık verildi.