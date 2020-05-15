Ağrı'da otomobil şarampole yuvarlandı

AĞRI'da içerisinde 6 kişinin bulunduğu otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada yaralılar hastaneye kaldırılırken 2'sinin durumu ciddiyetini koruyor.

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Kaza, sabah saatlerinde, Ağrı-Erzurum yolunun Saç Dağı geçidi, Ağıllı mevkisinde meydana geldi.

Yaralılardan 2'sinin durumu ağır

İzmir’den Ağrı’ya giden Mustafa Yüce’nin kullandığı 04 AB 390 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada, sürücü Mustafa Yüce ile araçta bulunan 5 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, ilk müdahale sonrası yaralıları ambulanslarla Erzurum ve Ağrı'daki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan 6 yaralıdan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.