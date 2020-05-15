HABER /  YEREL
ADV Bitcoin, size zengin olma şansı verir
ADV Hayırseverleri, gerçek muhtaçlarla buluşturan sofranın adıdır Ramazan

Ağrı'da otomobil şarampole yuvarlandı

AĞRI'da içerisinde 6 kişinin bulunduğu otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada yaralılar hastaneye kaldırılırken 2'sinin durumu ciddiyetini koruyor.

Abone ol

Kaza, sabah saatlerinde, Ağrı-Erzurum yolunun Saç Dağı geçidi, Ağıllı mevkisinde meydana geldi.

Yaralılardan 2'sinin durumu ağır

İzmir’den Ağrı’ya giden Mustafa Yüce’nin kullandığı 04 AB 390 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada, sürücü Mustafa Yüce ile araçta bulunan 5 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, ilk müdahale sonrası yaralıları ambulanslarla Erzurum ve Ağrı'daki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan 6 yaralıdan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

SON DAKİKA HABERLERİ
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilde iki ayrı denetim
Sedat Peker'e emzikle gelebilirim diyen Hanımağa Güniz Akkuş gözaltında
Fatih Portakal'ın İzmir'deki çiftlik evinde 3 kaçak yapı diktiği ortaya çıktı
HDP'li Kurtalan ve Baykan ilçe belediye başkanlarında çıkanlar şok etti! Bomba notları...
Bursa’da orucunu açan Kızılay’a koştu
42 kadına yaptığı şeyler çok iğrenç! 'Uzman Çavuşum' dedi, bildiğin sapık çıktı
ÖNCEKİ HABERLER
Nİsan ayı bütçe istatistikleri açıklandı! Bütçe dört ayda 72,8 milyar TL açık verdi
Kruse Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
Canan Kaftancıoğlu'ndan HDP'li belediyelere kayyum atanmasına tepki
Cuma vakti okunacak dualar hangisi cuma duaları okunuşu
Erzurum'da hayvanlarını kurtarmak için girdiği suda kayboldu ağabeyi feryat etti
Buket Aydın'ın kocası Erce Baykal kimdir ne iş yapıyor?
Yorumlar