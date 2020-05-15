Musa Demirci hayatını kaybetti Refahyol hükümetinde Tarım Bakanı idi
Eski Tarım Bakanı Musa Demirci hayatını kaybetti. Musa Demirci, 19, 20 ve 21. dönem Sivas milletvekilliği ve Tarım ve Köyişleri Bakanı olarak hizmet etmişti.Abone ol
Musa Demirci, 19, 20 ve 21. dönem Sivas milletvekilliği ile Tarım ve Köyişleri Bakanı olarak hizmet etmişti.
Musa Demirci, 54. Hükümet (Refahyol) Tarım ve Köyişleri Bakanı olarak görev yapmıştı.
Sivas Valiliği'nden başsağlığı mesajı
Sivas Valiliği, Demirci'nin vefatı nedeniyle bir mesaj yayımladı...
19, 20 ve 21. dönem Sivas milletvekilliği ile Tarım ve Köyişleri Bakanı olarak ülkemize, şehrimize değerli hizmetler kazandırmış olan Musa Demirci vefat etti.— Sivas Valiliği 🏠 #EvdeKal (@sivasvaliligi) May 15, 2020
Musa Demirci'ye Allâh'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/d0Y9cPy0rI