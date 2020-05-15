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İstanbul ve Ankara'nın atık suyunda koronavirüs testi yapıldı işte sonuçlar

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İstanbul ve Ankara'da atık sularda yeni koronavirüs olup olmadığına dair yapılan çalışmalarda, bir takım bulgulara rastladıklarını söyledi.

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Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde Kovid-19 aşısı çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Pakdemirli, hayvanlarda aşı çalışmalarına başlayacaklarını söyledi.

Atık su çalışması

Bakan Pakdemirli, “Çalışmalar şimdilik devam ediyor. Inaktif edilen virüs ilerideki aşı çalışmalarına da aday olacak. Bizim araştırma enstitüsü olarak yaptığımız çalışma sadece bu değil. İstanbul ve Ankara’daki atık sularda araştırmalar yapıyoruz. Birtakım bulgulara da rastladık. Bunla ilgili dünyada da makale yayınladık.' dedi.

Marketlerden örnekler alınıyor

Marketlerden örneklerden sürüntü alıyoruz, korona taraması yapıyoruz. Türk topraklarında yetişen bitkilerle bir fayda sağlayabilir miyiz araştırılıyor” diye konuştu.

“Arkadaşlarımız son sürat çalışıyor. İnşallah ipi Türk araştırmacılar göğüsler” diyen Pakdemirli sözlerini şöyle sürdürdü: “Virüsün izolasyonu ve inaktif edilmesinde en hızlı hareket eden ülkelerden biriyiz.”

Ankara’daki bir marketin yemekhanesinde virüse rastlandığını kaydeden Pakdemirli, “Marketlerle ilgili şu an bulgumuz yok” dedi.

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