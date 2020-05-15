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CHP'nin yardım dağıtımı resmen şova dönüştü

İSTANBUL 'da ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatan CHP heyeti, olayı mini bir şova çevirdi. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler büyük tepki topladı.

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Koronavirüs nedeniyle evde kalan ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtma kararı alan CHP, Sultanbeyli'de sahaya indi.

İhtiyaç sahibi bir aileye 1 adet koli yardımı yapıldı. Koliyi ev sahibine 8 kişi teslim etti. CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi ve beraberindekilerden oluşan heyetin koliyi verdiği anlarda flaşlar patladı.

Vefa Destek Grubu'nun çalışmalarını doğru bulmayıp, "Bir elin verdiğini diğer el görmeyecek" parolasıyla sahaya inen CHP'lilerin bu görüntüyü vermesi, sosyal medyada tartışmaların fitilini ateşledi.

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