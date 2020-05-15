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Bitlis'te PKK'lı teröristlere ait patlayıcı ve mühimmatlar imha edildi

Anadolu Ajansı

BİTLİS'te PKK'lı teröristlerce araziye gömülmüş çok sayıda el yapımı patlayıcı, mühimmat, gıda ve yaşam malzemeleri bulundu.

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Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin istihbarı çalışmaları sonucu, il merkezi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisinin alındığı belirtildi.

Bunun üzerine dün itibarıyla bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Hasan Kuzu 2020-08 Operasyonu" başlatıldığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyonda 14 Mayıs'ta toprağa gömülü amonyum nitratla güçlendirilmiş 2 basma düzenekli 3 kilogram el yapımı patlayıcı, 3 librelik TNT, 0,5 kilogram plastik patlayıcı, antitank roket mühimmatı, 26 elektrikli fünye, 10'ar santimetre uzunluğunda 50 fitil, 10 metre elektrik kablosu, 22 pil, akü, 2 koli bandı, sığınak ile depo içerisinde 18 litre sıvı yağ, 5 kilogram salça ve 2 kilogram zeytin ele geçirilmiştir. Delil niteliği taşıyanlara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla el konulmuş, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Sığınak ile depo da kullanılamaz hale getirilmiştir."

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

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