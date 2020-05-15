HABER /  YEREL
ADV Bitcoin, size zengin olma şansı verir
ADV Hayırseverleri, gerçek muhtaçlarla buluşturan sofranın adıdır Ramazan

Esenyurt'ta park halindeki şüpheli araçtan cephanelik çıktı

İSTANBUL Esenyurt'ta uzun süredir park halinde olan bir otomobilin çevresinde çocuklara uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri alarma geçti. İncelemeye alınan otomobilin plakası sahte çıkarken içerisinde çok sayıda silah ve mermi bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.

Abone ol

Esenyurt, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde bir hafta önce yaşanan olayda park halinde bulunan şüpheli bir otomobilin çevresinde çocuklara uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarını alan Çocuk Şube polis ekipleri harekete geçti.

Sis bombası bile bulundu

Ekipler, 06 YFV 99 plakalı aracın yanına geldi. Yapılan sorgulamada araç plakasının sahte olduğu belirlenirken otomobilde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 10 şarjör, 1000 mermi, 2 susturucu, otomatik tüfek ve sis bombası ele geçirildi.

Şube ekipleri, yaptığı çalışmalar sonucunda olayla ilgili olduğu tespit edilen D.Ö ve G.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Avcılar'da tespit edilen adrese operasyon düzenlendi. Operasyon sonunda 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca adreste yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, çok sayıda kredi kartı, cep telefonu ve bilgisayara el konuldu. Polis ekipleri yaptığı çalışmanın devamında 2 kişiyi daha gözaltına aldı.

Gözaltındaki 2 kişi tutuklandı

Yapılan incelemelerde şüphelilerin sahte bahis şebekesi kurdukları öğrenildi. Şüpheliler alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliden B.G ve C.D çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 

SON DAKİKA HABERLERİ
CHP'nin yardım dağıtımı resmen şova dönüştü
PKK şehit Yıldırım Demir'i Vefa grubunda yer aldığı için tehdit etmiş
Canan Kaftancıoğlu'ndan HDP'li belediyelere kayyum atanmasına tepki
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilde iki ayrı denetim
Sedat Peker'e emzikle gelebilirim diyen Hanımağa Güniz Akkuş gözaltında
Fatih Portakal'ın İzmir'deki çiftlik evinde 3 kaçak yapı diktiği ortaya çıktı
ÖNCEKİ HABERLER
Bitlis'te PKK'lı teröristlere ait patlayıcı ve mühimmatlar imha edildi
Bütçe nisan ayında 43,3 milyar TL açık verdi
18 Mayıs idari izin mi pazartesi günü tatil mi Resmi Gazete kararı
Van'daki terör saldırısında yaralanan belediye personeli: Arkadan saldırdılar
Fuat Oktay: Dünyadaki ülkelerin üçte ikisi Türkiye'den yardım talebinde bulundu
Bayramda sokağa çıkma yasağı olan iller listesi- 2020
Yorumlar 1 yorum